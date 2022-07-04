Втекла з дітьми до колишнього чоловіка: у Бєлгороді російська ракета вбила родину з Харкова

Жінку із колишнім чоловіком, їхніми дітьми та її мамою завалило у будинку. Перед цим чоловік встиг виштовхати свою другу дружину-росіянку із сином на вулицю.

У російському місті Бєлгороді від ракетного удару загинула родина з Харківської області. 42-річна Ольга Каптелова рятувалася від війни з мамою та двома дітьми Настею та Артемом у будинку колишнього чоловіка Олега. Він уже декілька років жив у Росії з новою родиною.

Про це пише Obozrevatel.

"У напрямку Харкова нікого не випускали"

Село Цупівка Дергачівського району Харківської області з перших днів війни опинилося у зоні бойових дій. Як розповідають місцеві жителі, спочатку сюди увійшли російські окупаційні війська, згодом представники "ЛНР".

"Навіть сьогодні там йдуть важкі бої. Багато жителів намагалися покинути село, хто як міг. Але у напрямку Харкова нікого росіяни не випускали. Доводилося їхати у бік РФ", – розповідає мешканка села (своє ім'я просить не називати).

Прихистив ексчоловік

Мешканка Цупівки 42-річна Ольга Каптелова з 14-річним сином Артемом, 22-річною дочкою Настею та літньою мамою теж намагалися вирватися звідти. Колишній чоловік Ольги та батько дітей Олег уже декілька років жив у Бєлгороді в Росії, у нього там була нова родина та дружина-росіянка.

Фото: Обозреватель

"Він виявився все ж порядною людиною, і коли все це почалося, забрав їх до себе. Ольга з мамою та дітьми жили в них у флігелі, чекали, коли війна закінчиться, щоб повернутися. Дехто почав писати, що вони спеціально поїхали до Росії, а не на вільну територію України. Але ви зрозумієте, що, по-перше, виїхати в інший бік було неможливо, залишатися в селі небезпечно, окупанти влаштували терор, ходять по хатах, перевіряють телефони, розбивають, тому вони схопилися за цей шанс – їхати до Бєлгорода до колишнього чоловіка. По-друге, ми тут на прикордонній території живемо так, що одна грядка на боці Росії, інша – в Україні. У нас ніхто не міг повірити, що почнеться війна. Тому кожен рятувався як міг", – каже мешканка села.

Загинули разом із колишнім чоловіком

Як повідомляють російські ЗМІ, у ніч проти 3 липня над Бєлгородом були збиті ракети. Хоча за наявними фото з місця подій – в житлові приміщення прилетіли ракети від ЗРК "Панцир", яких немає на озброєнні української армії. Будинок, де жила Ольга з дітьми та мамою, опинився в епіцентрі вибуху. Кажуть, що там прилетіло одразу кілька частин, що палали.

"Наскільки я знаю, Олег намагався врятувати сім'ю. Свою другу дружину та сина він буквально виштовхав із дому за двері, а сам вийти не встиг, його завалило. Олю, її маму та Настю з Артемом теж завалило. Фактично вони разом і загинули", – каже знайома.

Сина від другого шлюбу Олега серйозно поранено, зараз перебуває в лікарні.

Родичі навіть не зможуть зараз забрати тіла, попрощатися та поховати загиблих через воєнні дії. У харківських прикордонних селах зараз людей ховають у городах, оскільки підійти до цвинтаря через обстріл неможливо.

Ракети "Панцир С1" є лише на озброєнні у Росії

У Росії у всьому звинуватили Україну, заявили, що нібито це Збройні сили України запустили ракети по Бєлгороду. Одна з них була збита, уламки впали на приватний сектор, внаслідок чого загинули переселенці з Харківської області.

Проте Телеграм-канал "Бєлгород №1", "Мой Белгород" опублікували фото частини ракети, що застрягла в стіні житлового будинку. Це частина ракети "Панцир С1", яка є на озброєнні лише у Росії. Можливо, самі росіяни хотіли влаштувати провокацію з обстрілом міста.

Голова української військової розвідки Кирило Буданов пояснив, хто і чому влаштував ракетний терор України.

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