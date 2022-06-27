Втекли від війні із Сєвєродонецька і Ірпеня, а вона наздогнала їх у Києві: як рятували людей із зруйнованого ракетою будинку

Втекли від війні із Сєвєродонецька і Ірпеня, а вона наздогнала їх у Києві: як рятували людей із зруйнованого ракетою будинку

Вони втікали від війни до столиці, але російські ракети, знайшли їх і там. У житловому комплексі в центрі столиці, як з'ясувалося, мешкало багато переселенців - з Донеччини, Луганщини, побитих будинків Київщини.

Кореспонденти ТСН бачили, як люди рятували найдорожче - захищали своїх дітей та виносили тварин, навіть коли самі були поранені.

Ракети прилітають сюди вже втретє і руйнують вже другий будинок в житловому комплексі на столичній Лукянівці. Попредні ракетні удари прийшлися на нижні поверхи, тоді загинула журналістка Віра Гірич, цього ж разу найбільше дістається верхнім. Тут чисельні швидкі, але лікарям потрібно зачекати, на допомогу першими поспішають пожежні. З перемовин рятувальників стає зрозуміло - під завалами дитина.

Богдан в крові, його зачепило вибуховою хвилею, але переживає не за себе - за собаку. На кадрах, які виклала ДСНС видно, як пес бігає по задимленій квартирі. Вже за кілька хвилин вони знову разом. "Вона ні на секунду не залишила квартиру захищати", - розповідає юнак.

Євген та Анастасія з хати врятували свого улюбленця Фібу. А Ірина - одна з тих, хто в цьому комплексі ховався від війни, не покинувши своїх – собаку, кота і кошенят. «Ми взагалі із Сєвєродонецьку», - каже вона.

Ще одна Ірина, в цьому будинку в гостях, бо її квартира в Ірпені пошкоджена. «Під час вибуху була в душі, вискочила, забрала Мію і ховалися в ванній. Мія злякалсась, а я вже звикла», - розповідає дівчина як рятувалась із кішкою.

Назар врятував з хати мамину передачку, тепер радіє, що є що перекусити, а ось ніяк не може забрати документи. «Цього разу всі вікна розлетілись, в спальні батьків діра від шрапнелі, можна помістити кулак», - каже він.

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Поки ж з-під завалів врятували дитину. Квартира, в якій жила дівчинка постраждала найбільше. Її вдається дістати майже через дві години після вибухів. «Не хвилюйся, я тут, ручку поклади до себе, не хвилюйся, зараз маму дістануть, побачиш маму», - заспокоює дівчинку і тримає за руку психологиня.

«Декілька поверхневих ран шиї, привушної ділянки. Забиття тулуба, кінцівок, обличчя, садна, струс головного мозку і рани, які були оброблені, були ушиті. Дівчинка в свідомості, стабільна життю нічого не загрожує», - кажуть лікарі.

Потім з-під завалів дістають тіло чоловіка, а за деякий час вдається дістати і матір дитини. Мама дівчинки, 38-річна Вікторія, в лікарні для дорослих - сюди загалом привезли чотирьох постраждалих. Двох із них обстежили і вже відпустили додому. Вікторія ж поки буде під наглядом лікарів. До них вона потрапила в стані оглушення. У жінки також вибухова травма, множинні забої та садна. «Травми середнього ступеню тяжкості. Вона була привалена якимись бетонними конструкціями. Її рятувальники доправили. Зараз усе, що потрібно - хірургічні маніпуляції - виконані. Вона в задовільному стані», - кажуть про стан жінки медки.

Четверта ракета влучила по дитячому майданчику, в сусідньому будинку людям винесло шибки «З вікон вискочили тварини і ті, в кого вискочили, не можуть тварин знайти», - кажуть місцеві.

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Люди перелякані, але ненависті до окупанта в них більше, аніж страху. «Я готова під завалами лежать, але не зупинятись, поки не доб’єм цих нелюдків, вони навіть не звірі, а тварюки», - кажуть люди.

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