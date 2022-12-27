Втекли з автоматами та кулеметами з Луганщини – у Підмосков'ї затримали 8 мобілізованих росіян

Окупанти прийшли до одного з відділів поліції, щоб здати зброю.

У Підмосков'ї затримали вісьмох мобілізованих росіян, які втекли зі зброєю із Луганської області.

Про це пише Telegram-канал Baza.

Мобілізовані віком від 20 до 44 років з'явилися у відділі поліції з автоматами та кулеметами, заявивши, що хочуть здати зброю.

Зазначається, що майже всі, хто приїхав до відділку, були мобілізовані в Калінінградській області і після навчання направлені під тимчасово окупований Луганськ.

На місце було викликано слідчих. Ті відправили мобілізованих до однієї з військових частин Підмосков'я. Там вони чекатимуть на рішення слідчих.

Факти дезертирства серед військових РФ

Президент Росії Володимир Путін 7 грудня під час зустрічі з членами Ради з прав людини, заявив, що дезертирства серед російських військовослужбовців у зоні "спеціальної військової операції" немає, є лише окремі випадки.

Однак напередодні, 6 грудня, стало відомо, що група окупантів, серед яких завербовані зеки, вирішила втекти зі своїх позицій на Донеччині.

Також з'явилася інформація, що дезертир, який втік з армії РФ, розстріляв у Ростовській області поліцейських з кулемета.

Влітку окупанти масово втікали від війни до Криму.

В РФ пропагандистські ЗМІ видалили інтерв'ю окупанта, який розповів про хороші умови в українському полоні. Окупант заявив, що до нього було нормальне ставлення, та зазначив, що "Женевська конвенція працює".

Російський військовослужбовець попередив дружину не записувати звернення до Путіна, тому що "всіх, хто скаржиться, вивозять х*й знає куди".

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