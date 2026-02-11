Втекли від фронту, але не від смерті: що відомо про родину, яка загинула на Харківщині

Поліція / © Національна поліція України

Російська армія продовжує терор мирного населення Харківщини. Внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників у Богодухівській громаді сталася жахлива трагедія — загинула майже вся родина, яка шукала порятунку від війни.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Атака сталася пізно ввечері 10 лютого, близько 23:30. Військові РФ спрямували ударний безпілотник типу «Герань-2» (іранський Shahed) на мирний населений пункт.

Дрон влучив просто у приватний житловий будинок. Унаслідок вибуху виникла масштабна пожежа, будівля зазнала критичних руйнувань. Під завалами та у вогні опинилася ціла сім’я.

За попередньою інформацією правоохоронців, удар забрав життя чотирьох людей. Серед загиблих — зовсім маленькі діти:

Двоє однорічних хлопчиків;

Дворічна дівчинка;

34-річний батько дітей.

Рятувальникам та медикам вдалося витягнути живим лише одну людину з цього будинку — 34-річну матір. Жінка перебуває на 35-му тижні вагітності. У потерпілої діагностовано закриту черепно-мозкову травму та опіки тулуба. Наразі лікарі борються за її життя та здоров’я майбутньої дитини.

Також допомога знадобилася 73-річній сусідці, у якої діагностували гостру реакцію на стрес.

За даними поліції, сім’я лише кілька днів тому евакуювалася із селища Золочів, намагаючись вивезти дітей подалі від постійних російських обстрілів прикордоння.

Нагадаємо, 10 лютого російські війська атакували дроном автомобіль, який розвозив гуманітарний хліб мешканцям Борівської громади на Харківщині. Під удар потрапив виконувач обов’язків старости Піско-Радківського старостинського округу Сергій Нікоріч.

Інцидент стався на території села Оскіл під час доставки допомоги місцевим жителям. Унаслідок атаки транспортний засіб був повністю знищений вогнем. Посадовець зазнав легких поранень, його життю нічого не загрожує.

У Борівській селищній раді заявили, що удар по автомобілю з гуманітарною допомогою є свідченням цілеспрямованих атак по цивільній інфраструктурі та людях, які забезпечують життєдіяльність громади.