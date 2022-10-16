"Втекти нереально – свої пристрелять": окупант розповів про "заградзагони" на війні (перехоплення)

Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмова російського солдата, який воює проти України, з дружиною, де він розповідає, як працюють російські "заградзагони" на війні.

Так, за його словами, російських ув'язнених, які також воюють проти України, за спробу втечі розстрілюють мобілізовані новачки, а новачків – регулярні війська.

Про це свідчить телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

"У нас зеків привезли із в'язниці. Їх кудись завели вперед-вперед. А ми сидимо, як заградзагон: якщо хтось назад побіжить – замочимо. У нас так поставлено: тобто ми сидимо другі, охороняємо перших, позаду нас ще лінія. Туди теж не повернешся. Тобто втекти нереально – свої пристрелять", – бідкається окупант.

Він також скаржитьсядружині, що "за документами" він взагалі не повинен бути на війні – бо ж за планом зараз має бути на навчаннях.

"Хлопці дзвонили ось у цей ваш комітет кінчений. Нас, каже, в Україні немає, уявляєш? Ми на навчанні!" – пояснює рашист.

Він також підтверджує, що у російських солдатів зовсім немає їжі.

"У кого грошей немає, той жере пшеницю з поля, яка проросла".

В СБУ наголосили, якщо окупанти хочуть вціліти і зберегти своє життя – нехай здаються у полон українським захисникам.

Для них та їхніх родичів працює "гаряча лінія": +380665803498, +380931192984.

Нагадаємо, окупанти риють великі окопи, щоб не замерзнути.

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