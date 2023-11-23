Втекти вдалося не всім: ЗСУ виявили та знищили схованку з окупантами (відео)

Українські військові виявили та знищили схованку російських окупантів, в якій вони намагалися залишитися непоміченими.

Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.

“Український дрон ефектно розворушив кубло окупантів. Скид боєприпасу у виконанні пілотів ударної аеророзвідки 30-ї окремої механізованої бригади”, - написав журналіст.

На кадрах з відео видно, як після скидання боєприпасу та вибуху російські військові починають тікати. Проте багато пробігти один із них не зміг, оскільки, очевидно, отримав поранення. Окупант впав на землю, а вже через кілька секунд біля нього пролунав ще один вибух.

ЗСУ виявили та знищили схованку з окупантами

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували російську "Акацію" під Донецьком.

Читайте також: