Втекти вдалося не всім: ЗСУ виявили та знищили схованку з окупантами (відео)

Після скидання боєприпасу та вибуху російські військові починають тікати.
Українські військові виявили та знищили схованку російських окупантів, в якій вони намагалися залишитися непоміченими.
Відповідне відео на своїй сторінці в соцмережі опублікував журналіст Юрій Бутусов.
“Український дрон ефектно розворушив кубло окупантів. Скид боєприпасу у виконанні пілотів ударної аеророзвідки 30-ї окремої механізованої бригади”, - написав журналіст.
На кадрах з відео видно, як після скидання боєприпасу та вибуху російські військові починають тікати. Проте багато пробігти один із них не зміг, оскільки, очевидно, отримав поранення. Окупант впав на землю, а вже через кілька секунд біля нього пролунав ще один вибух.
Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували російську "Акацію" під Донецьком.
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