Втік зі служби та отримував виплати як військовополонений: викрито правоохоронця з Луганщини

Працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру правоохоронцю та його дружині, які під час перебування на тимчасово окупованій території на Луганщині, на незаконно оформили собі виплату, призначену сім’ям військовополонених.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Так, у перші дні повномасштабного вторгнення РФ правоохоронець втік зі служби у Старобільському районі на Луганщині на тимчасово окуповані території області, де перебувала його дружина.

Вона направила до командування чоловіка документи, що його начебто захопили в полон росіяни. На підставі цих документів подружжя від липня 2022 по січень 2024 року незаконно отримувало виплати грошового забезпечення, передбачені для сімей військовополонених.

Загальна сума отриманих коштів становить понад 2,6 млн гривень.

При цьому сам фігурант навіть намагався влаштуватися на службу до незаконно створених правоохоронних органів так званої "ЛНР".

Колишній правоохоронець підозрюється у дезертирстві та шахрайстві (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України).

Його дружині також заочно повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про арешт майна фігурантів, в тому числі банківського рахунку, на який незаконно надходили виплати.

Нагадаємо, на Одещині військові будували маєток командувачу тероборони і отримували "бойові" доплати.

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