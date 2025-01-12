Втікач із КНДР розповів, чому полон для військових прирівнюється до зради

Ця ідеологія починає формуватися ще з дитинства і стає невід’ємною частиною військової підготовки. Солдатам вчать берегти останній патрон, аби уникнути полону, наклавши на себе руки.

Потрапляння в полон для північнокорейського військового прирівнюється до зради країни, лідера та всіх ідеалів, які пропагує держава. Таке переконання прищеплюється громадянам КНДР із раннього віку, а потім закріплюється під час військової служби.

Про це розповів Лі Сон Мін, експерт із Фонду прав людини в Нью-Йорку, який у 2009 році втік із Північної Кореї. У коментарі агентству Associated Press він зазначив:

“Потрапити в полон живим вважається зрадою країни, лідера і всього, за що вони виступають”.

За словами Лі Сон Міна, ця ідеологія починає формуватися ще з дитинства і стає невід’ємною частиною військової підготовки. Солдатам вчать берегти останній патрон, аби уникнути полону, наклавши на себе руки.

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“Через ганьбу, пов’язану з капітуляцією, героїчні солдати повинні берегти останні кулі, щоб накласти на себе руки”, — пояснює він.

Лі Сон Мін також зазначив, що більшість північнокорейців взагалі не знають реальної ситуації у світі. Він демонструє фотографії загиблих північнокорейських військових своїм знайомим, які залишилися в КНДР, але ці зображення часто сприймаються зі здивуванням.

Нагадаємо, що вчора, 11 січня, ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

Полонені КНДРівці не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.

Сьогодні президент Зеленський опублікував відео допиту полонених північнокорейців.