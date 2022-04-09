Втікали від окупантів з Херсонщини: до лікарні Миколаєва з пораненями доставили жінку з дітьми

Втікали від окупантів з Херсонщини: до лікарні Миколаєва з пораненями доставили жінку з дітьми

Мама і діти потрапили під обстріл російських загарбників.

До обласної дитячої лікарні Миколаєва з пораненями шпиталізували жінку і двох дітей, які тікали від "русского міра" з Херсонської області.

Про це повідомила керівниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

За її словами, мамі та двом її дітям вдалося вирватися з-під окупації російської армії. Втім, дорогою вони потрапили під ворожий обстріл. Жінка отримала проникаюче вогнепальне поранення грудної клітини. Її дочка і син, яким 9 і 17 років, мають сколкові поранення кінцівок та інших частин тіла.

Усім постраждалим оперативно надали медичну допомогу, а тому зараз їхньому життю нічого не загрожує.

"Просто, тварюки. Вони не дають нашим громадянам виїхати у безпечні місця і готові вбивати жінок і дітей", - наголосила Замазєєва.

За словами очільниці облради, окупанти продовжують обстрілювати територію Миколаївської області з реактивної артилерії. Напружена ситуація залишається на північно-східному і східному напрямках від обласного центру.

Як повідомлялося, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім висловив переконання, що у російських окупантів немає намірів захопити Миколаїв. Він також запевнив, що загрози прориву російських військ через Вознесенськ до Одеси наразі немає.