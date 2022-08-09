Втікали від “руского міра” із Запоріжжя: як починає нове життя сім'я Платових

Вижили та завдяки волонтерам отрималу домівку - нову сторінку своєї історії відкриває сім'я Платових, яка тікала від окупантів з-під Запоріжжя.

Обличчя війни. Історію сім'ї Платових, які втікали від “руского міра” із Запоріжжя, дізналася вся Україна - завдяки відео, де розгублений дідусь загойдував маленьку онучку Ізабеллу. 84-ічний пан Валентин подолав 1000 кілометрів до Івано-Франківська, а там волонтери поставили собі надмету - зібрати гроші на нове житло для багатодітної сім'ї. І ось за чотири місяці у Платових знову з'явилася своя домівка.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

Валентин Миколайович неквапно прогулюється з онучкою на руках чималим обійстям. Тепер вони житимуть тут - у затишному маленькому селі на Прикарпатті.

Відомими на всю Україну їх зробило відео, зняте у квітні у запорізькому центрі переселенців. Сумний розгублений погляд дідуся. Маленька Ізабелла спить у нього на руках.

“Дитина є дитина. Її треба колисати, щоб вона була щаслива, здорова. От я її і колисав, щоб вона ніколи не бачила те, що я бачив”, - розповідає Валентин Платов.

Саме пан Валентин у свої 84 вивозив з-під обстрілів сина, невістку і трьох дітей. Це була найдовша подорож у його житті - тисяча кілометрів з палаючого рідного Степового до Івано-Франківська.

В Івано-Франківську волонтери спершу поселили родину у церкві, потім - на квартиру. І майже відразу почали збирати гроші на будинок, адже їхня рідна домівка перетворилася на згарище

Нині волонтери зізнаються: зібрати всю суму навіть не сподівалися, адже таких, як Платови - тисячі. Але історія родини зворушила людей по всій Україні

“В мене почав телефон розриватися - зразу почали приходити повідомлення про кошти. По-різному: і тисячу скидали, і п’ять тисяч, і 20 гривень”, - розповідає волонтерка Олександра Чулак.

За три тижні зібрали півмільйона гривень і почали шукати дім. Житло стрімко дорожчало, волонтери оглянули десяток хат поки не зупинилися на цій - з чотирма кімнатами, літньою кухнею та сараєм.

Платови не могли повірити в своє щастя - адже на Запоріжжі мали чимале господарство і тепер можуть відновити його тут.

“Я буду тримати козів. Велику рогату худобу не буду - у мене дружина боїться корів. Птиця - це ж свіже мясо, яйця”, - каже Юрій Платов.

І зараз у селі буде, якщо чесно, трохи спокійніше. Пан Валентин мріє про кавуни - щоб росли як вдома. А от син вже пристосовується до місцевих реалій.

То розкуркулення, то війна - через покоління їхня родина знову і знову починає життя з нуля, кажуть Платови. Але не наркають - бо живі і всі разом. За це дякують людям які поділилися з ними останнім.

Нагадаємо, що окупанти тримають в акваторії Чорного моря два носії крилатих ракет.

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