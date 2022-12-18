Втікають з Криму та мінують пляжі – військовий розповів про паніку на півострові

Останнім часом в тимчасово окупованому Криму серед окупантів та колаборантів панує дуже напружена атмосфера.

Від початку повномасштабної війни, у Криму, який Росія анексувала 2014 року, почастішали випадки "бавовни" – безпілотники нібито атакують аеродроми та флот РФ, проте однією із найгучніших подій – було руйнування частини Кримського мосту. Наразі окупанти та колаборанти вже не почувають себе спокійно на півострові, там панує дуже напружена атмосфера, панічні настрої посилюються з кожним днем.

Про це "24 каналу" розповів кримський активіст та військовий ЗСУ Василь Самойлов.

За його словами, після останніх вибухів все більше росіян намагаються втекти з окупованого півострова.

"Такої масової втечі, як було під час першої "бавовни" влітку, зараз немає. Але дійсно все більше й більше росіян намагаються поїхати додому, в свою улюблену країну "бояришніка та перегару", - зауважив активіст.

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Самойлов також розповів, що втеча росіян з півострова паралізував рух на Кримському мосту.

Окупанти також намагаються "захистити" Крим від ЗСУ, тому почали мінувати пляжі.

"Паніка окупантів дійшла до того, що вони мінують пляжі та будують на них так звані фортифікаційні споруди, риють траншеї. Йдеться про Чорноморський та Сакський райони. В останньому на дорогах, які ведуть до деяких пляжів, з'явилися таблички з написом "Обережно, міни", - розповів він.

Таким чином російські загарбники намагаються завадити висадці українського десанту.

"Росіяни розуміють, що північ Криму може бути повністю відрізана, тобто у них не буде можливості просуватися далі до Запорізької області і звідти повертатися до Криму. Також якщо буде ліквідований Кримський міст, то яке б велике російське угруповання не було на півострові, воно опиниться у пастці", - пояснив кримський активіст.

Деокупація Криму

У Криму росіяни чекають на ЗСУ і навіть почали окопуватися на пляжах. Біля окопів чергують правоохоронці.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що вириті в окупованому Криму окопи точно не допоможуть Росії та її військам, а півострів повернеться під контроль України.

Представник адміністрації Байдена сказав членам Конгресу, що Україна має військовий потенціал, аби повернути Крим, але деякі чиновники стурбовані тим, що будь-який широкомасштабний наступ може підштовхнути Володимира Путіна до застосування ядерної зброї.

Колишній командувач військ США в Європі Бен Годжес вважає, що ЗСУ до лютого створюватимуть умови для операції зі звільнення Криму. А вже влітку наступного року їм вдасться деокупувати півострів.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Крим стане суцільною зоною бойових дій, оскільки росіяни просто так не повернуть українську територію.

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