"Втома" донорів зростає: Україні стало важче отримувати фінансову допомогу – Марченко

Україні зараз доводиться докладати вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати підтримку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україні стає важче отримувати фінансову допомогу від країн-партнерів, оскільки офіційні особи ключових країн-донорів все більше зосереджуються на майбутніх виборах. Крім того, зростає геополітична напруженість.

Про це міністр сказав 14 жовтня у кулуарах засідань Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Марракеші (Марокко), повідомляє Reuters.

За словами міністра, "геополітичні зміни та внутрішній політичний контекст у різних країнах" зменшують бажання урядів цих держав надавати підтримку Україні. Зокрема, він згадав про вибори, які мають відбутися в США та країнах Євросоюзу наступного року.

"Я бачу велику втому, я бачу багато слабкості серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна", - наголосив Марченко.

За його словами, Україні зараз доводиться докладати вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати нам підтримку. Так, цього тижня на переговори щодо фінансової допомоги вплинув конфліктом між Ізраїлем і ХАМАС – війна спалахнула в той момент, коли делегати прямували до Марракеша.

"Ми вже маємо певні зобов'язання, наприклад, 5,4 млрд доларів за програмою МВФ, ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великої Британії, і, звісно, ми розраховуємо на наших ключових партнерів і союзників – США та Євросоюз", – додав Марченко.

ЄС працює над пакетом допомоги Україні на 50 мільярдів євро (52,6 мільярда доларів) на 2024-2027 роки. Марченко сказав, що Україна просить 18 мільярдів євро з них у 2024 році.

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді оприлюднили новий прогноз щодо стану української економіки – що буде до кінця 2023 року.

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