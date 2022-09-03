Втома росіян від війни ускладнить вербування нових добровольців - ISW

Втома від війни у росіян і зменшення рівня підтримки вторгнення до України ускладнить для російського командування вербування нових солдат.

Російська дослідницька організація "Левада" 1 вересня опублікувала результати опитування, які вказують на те, що, хоча більшість росіян все ще підтримують військові дії в Україні, громадська підтримка війни поступово знижується.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"Це незначне погіршення, і воно не вплине на здатність Кремля вести війну. Однак зниження підтримки та втома від війни, ймовірно, все більше перешкоджатимуть зусиллям Росії з вербування та формування сил", — зазначили в інституті.

Водночас в ISW повідомляють, що в регіонах Росії продовжується набір "добровольців" для участі у війні в Україні. Крім того, росіяни проводять мобілізацію на окупованих українських територіях.

Раніше стало відомо, що російські чиновники у Санкт-Петербурзі пропонують безхатченкам підписати контракт на військову службу в армії.

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