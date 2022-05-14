Втомлені, але усміхаються: прикордонники показали нове відео з бійцями "Азовсталі" у підвалах

Втомлені, але усміхаються: прикордонники показали нове відео з бійцями "Азовсталі" у підвалах

Захисники Маріуполя, які протистоять російській агресії на "Азовсталі", стали символом непорушного героїзму та відваги.

Як зараз почуваються герої в підвалах заводу, розповіла Державна прикордонна служба України, опублікувавши відео з військовими, зняте прикордонниками Донецького загону. На ньому показано побут і будні бійців.

На кадрах бійці намагаються посміхатися і жартувати, хоч і виглядають дуже втомленими. Вони відпочивають, сидячи на підлозі під стінами, жартують і про щось жваво розмовляють. Один із бійців лагодить зламані рації. Ще один захисник готує для побратимів млинці.

"У надскладних умовах прикордонники на “Азовсталі” разом з іншими захисниками продовжують захищати Маріуполь. Попри все, тут знаходять час для посмішки… А ще є необхідні справи — забезпечити харчування, налагодити зв'язок… Слава непохитним захисникам Маріуполя! Слава Героям!" — підписали відео.

Нагадаємо, у місті Маріуполь Донецької області, яке від початку березня перебуває в облозі російських військ, українські військові тримають оборону на території "Азовсталі", по території підприємства російські окупанти продовжують завдавати бомбових ударів. Маріупольська міська рада повідомила, що на металургійному заводі перебуваkj не менше 2 тисяч цивільних — жінки, діти та літні люди.

Російський президент Путін оголосив про звільнення українського портового міста на Азовському морі. Путін зазначив, що він наказав російським військам заблокувати всі виходи з металургійного комбінату "Азовсталь", “щоб муха не пролетіла”.

За два місяці війни Росії проти України Папа Римський Франциск тричі просив президента РФ Володимира Путіна забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя. Путін тричі відмовив.

28 квітня російські війська авіаударами зруйнували підземний шпиталь на Азовсталі". У результаті бетонна конструкція будівлі впала на поранених захисників. Кількість поранених внаслідок ударів перевищувала 600 людей.

1 травня вдалося розпочати евакуацію людей із "Азовсталі".

На заводі "Азовсталь" унаслідок бомбардування почалася масштабна пожежа

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