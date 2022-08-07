Вторгнення білоруської армії в Україну мінімальне, але там є інша загроза – експерт

Олександр Коваленко не виключає, що ціллю ракетних ударів, які РФ завдаватиме з території Білорусі, буде і Київ.

Загроза вторгнення білоруської армії в Україну зараз мінімальна. Хоча така загроза існуватиме до кінця війни.

Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі єдиного телемарафону на каналі "1+1".

"Загроза вторгнення саме білоруської армії в Україну зараз мінімальна. Цей висновок можна зробити, дивлячись на те, яке розташування мають батальйонно-тактичні групи в Білорусі", - зазначив експерт.

Щодо ракетних ударів, авіаційних та сухопутних, то ризик дуже великий, наголосив Коваленко.

"Дійсно, Російська Федерація буде і в подальшому використовувати повітряний простір і територію Білорусі для того, щоб завдавати ракетних ударів по території України, а також не виключено, що ціллю буде і столиця – Київ", - підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, на думку командувача обороною Миколаєва генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, гаряча фаза війни закінчиться до кінця 2022 року.

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