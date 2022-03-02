Вторгнення Росії в Україну: у Мелітополі окупанти відкрили вогонь по місцевим мешканцям

Люди вийшли на вулицю із прапорами України.
У Мелітополі Запорізької області окупанти відкрили вогонь по місцевих мешканцях, які вийшли на вулиці, щоб зупинити військових злочинців.
Відповідне відео з'явилося у соціальних мережах.
На ролику видно кілька сотень людей, що йдуть вулицею. Деякі з них мають великий прапор України. У цей час чуються постріли зі зброї.
Очевидці кажуть, що вогонь відкрили по мітингувальникам.
“Стріляють, стріляють. Залякують. Але у нас люди нічого не бояться”, — кричить дівчина за кадром.
Чи є постраждалі внаслідок нападу окупантів, наразі невідомо.
Нагадаємо, що у Мелітополі люди зупинили колону військової техніки голими руками.