Вторгнення Росії в Україну: у Мелітополі окупанти відкрили вогонь по місцевим мешканцям

Люди вийшли на вулицю із прапорами України.

У Мелітополі Запорізької області окупанти відкрили вогонь по місцевих мешканцях, які вийшли на вулиці, щоб зупинити військових злочинців.

Відповідне відео з'явилося у соціальних мережах.

На ролику видно кілька сотень людей, що йдуть вулицею. Деякі з них мають великий прапор України. У цей час чуються постріли зі зброї.

Очевидці кажуть, що вогонь відкрили по мітингувальникам.

“Стріляють, стріляють. Залякують. Але у нас люди нічого не бояться”, — кричить дівчина за кадром.

Чи є постраждалі внаслідок нападу окупантів, наразі невідомо.

Нагадаємо, що у Мелітополі люди зупинили колону військової техніки голими руками.