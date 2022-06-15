Вторгнення Росії становить небезпеку не лише для України: міністр оборони США заявив про загрозу для Європи

Голова Міноборони США Ллойд Остін заявив 15 червня, що повномасштабне вторгнення Росії становить небезпеку не лише для України, а й для всієї Європи.
Солдати і громадяни України захищають Батьківщину рішуче, мужньо і винахідливо та "потребують нашої допомоги".
Про це очільник Пентагону сказав на відкритті засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-3" у Брюсселі.
"Неспровоковане і нічим не виправдане вторгнення Росії становить небезпеку не лише для України; це загроза європейській безпеці та образа заснованого на правилах міжнародного порядку, який захищає всіх нас, тому ми маємо й далі підніматися, щоб відповісти на цей виклик", – заявив Остін.
"Солдати і громадяни України саме цим і займаються, захищають Батьківщину рішуче, мужньо і винахідливо, надихають усіх нас та потребують нашої допомоги", – додав міністр оборони США.
Нагадаємо, раніше голова Пентагону також заявив, що Україна переживає вирішальний момент на полі бою, "ставки дуже високі і ми не можемо недооцінювати виклик, із яким стикається Україна".
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