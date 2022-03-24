Вторгнення Росії до України: Байден попередив, що дефіцит продовольства буде "реальним"

Він також назвав Україну та Росію «житницею» для Європи.
Лідери G7 обговорили можливий дефіцит продовольства, викликаного вторгненням Росії до України.
Про це президент США Джо Байден заявив у своєму виступі після екстреної зустрічі НАТО в Брюсселі.
За його словами, дефіцит продовольства буде «реальним». Він також назвав Україну та Росію «житницею» для Європи. Поставки з двох країн разом складають майже 30% світової торгівлі пшеницею.
"Ціна санкцій покладена не тільки на Росію. Вона також накладається на дуже багато країн, включаючи європейські країни і США ", - сказав Байден.
«Ми довго обговорювали в G7, як Сполучені Штати, які є великим виробником пшениці у світі — як і Канада, обоє можемо збільшити виробництво та розподіл їжі. Крім того, ми говорили про заклик усіх європейських країн та всіх інших припинити торговельні обмеження на відправку їжі за кордон. Тож ми пропрацюємо з нашими європейськими друзями все, що потрібно для того, щоб допомогти пом’якшити занепокоєння, пов’язані з нестачею продовольства», – сказав він.
Байден також згадав про «значну» американську інвестиційну модель гуманітарної допомоги, яка включатиме продукти харчування.
Раніше повідомлялося, що напад Росії на Україну спричинив різке зростання цін на пшеницю у світі, що посилює і без того високі ціни на продукти харчування.
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