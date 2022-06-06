Вторгнення Росії в Україну поклало край тенденції про відмову від ядерного озброєння - The Economist

Вторгнення Росії в Україну поклало край тенденції про відмову від ядерного озброєння - The Economist

Тема застосування ядерної зброї у війні Росії проти України набирає обертів. Про це почали говорити не лише військові експерти, але й високопосадовці, політики та навіть голови держав.

І хоча мовиться поки що про можливе застосування Путіним лише тактичної зброї на території України, загроза масштабного ядерного апокаліпсису стрімко зростає.

Про це пише The Economist.

Вторгнення Росії в Україну поклало край тенденції про відмову від ядерного озброєння. Коли Америка знищила Хіросіму та Нагасакі, у світі настала епоха “ядерного табу”, яка базувалася на ядерному стримуванні та загальному розумінні, що використовувати ядерну зброю неправомірно.

Тепер Росія порушує це табу, відкрито погрожуючи світу ядерними боєголовками, зокрема в ефірі державного телебачення.

За словами доктора Ніни Танненвальд, політолога з Університету Брауна, кожні кілька днів якийсь російський чиновник виголошує явні погрози застосувати ядерну зброю. The Economist пише, що ризики того, що Путін вирішить переступити “ядерну межу”, не великі, але реальні, хоча східноєвропейські посадовці вважають, що Німеччина, Італія та Франція їх завищують.

Видання зазначає, що окрім безпосереднього ризику використання Росією “Сарматів” чи “Посейдонів”, існує ще більша проблема, яка може порушити ядерне табу. Людей, які пам’ятають про Хіросіму та Нагасакі, стає дедалі менше, тож світ починає забувати, що в ядерних війнах не буває переможців.

“Якщо Україні вдасться повернути свої території, можливо, світ побачить, що ядерні бомби — це зброя, яку використовують лише диктатори, які хочуть усіх налякати, і не більше того”, - зазначило видання.

Нагадаємо, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що відомство не має прогнозів щодо використання РФ ядерної зброї. За його словами, українська та іноземні розвідки не фіксують ознак підготовки до її застосування. Водночас Україна має бути готова до будь-якого розвитку ситуації.

Американські чиновники раніше попереджали про можливість застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Так, директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що управління "дуже уважно" спостерігає за цим, наголосивши, що США, однак, поки не бачать жодних ознак підготовки до реалізації РФ такого сценарію.

Тактичну ядерну зброю можна використати на відносно малих відстанях, на відміну від "стратегічної" ядерної зброї, яка може бути запущена на набагато більші відстані і яка створює привід для тотальної ядерної війни.

Але цей термін також включає різні види зброї, менші бомби та ракети, які використовуються на полі бою. Вважається, що Росія має близько 2000 одиниць тактичної ядерної зброї.

Що такое тактична ядерна зброя та як вона працює

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