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Вторгнення в Україну політично та економічно знищить Росію — президент Чехії

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Вторгнення в Україну політично та економічно знищить Росію — президент Чехії

Associated Press

Повномасштабне вторгнення в Україну політично та економічно знищить Росію.

Путін мав ілюзію всемогутності своєї держави.

Про це в інтерв'ю Prima News повідомив президент Чехії Мілош Земан.

"Немає гіршого кроку в інтересах російського народу, ніж напад на Україну, і стався він тому, що політики іноді діють ірраціонально. Я навіть сказав би, що вони поводяться як божевільні й що божевільних треба ізолювати", - наголосив Мілош Земан.

Він також додав, що самі росіяни виявилися "агресивнішими і менш європейськими", ніж він гадав. Якщо б очільник Кремля Путін перестав постачати газ чи нафту у Європу і тим самим набагато зменшив частину своєї експортної виручки, він би вчинив безглуздо. 

"Путін скоїв злочин проти світу. Я не хочу вступати в термінологічні суперечки про те, є в Україні геноцид чи ні. У будь-якому разі вбивають мирних жителів, а це як мінімум дуже близько до геноциду", – підкреслив  президент Чехії.

Нагадаємо, що житель Харкова, який ховався від бомбардувань у підвалі, ненадовго став мільйонером.

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