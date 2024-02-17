"Втрачає шосте місто поспіль за однією і тією ж схемою": Арестович – про поразки Сирського на фронті

Новий головнокомандувач Олександр Сирський у свій час провів дуже успішні операції: Київську та Харківську. Але в той же час на сході він втрачає шосте місто поспіль за тією самою схемою.

Про це заявив колишній радник Офісу президента, військовий експерт Олексій Арестович в інтерв'ю казахстанському бізнесмену, видавцю Forbes Kazakhstan Арманжану Байтасову.

"Сирський — це той генерал, який дійсно провів Київську операцію успішно, дійсно провів Харківську наступальну дуже успішно. Але ж він втрачає шосте місто поспіль на сході за однією і тією самою схемою, (коли) він командував на сході. Сирський втратив Попасну, Соледар, Лисичанськ, Бахмут і Сєвєродонецьк і ось зараз втрачає Авдіївку. Тому у нього на дві вдалі операції — шість великих втрат", — сказав експерт.

Арестович зазначив, що знає Сирського особисто, і додав, що той має одну велику перевагу для політиків, і пояснив яку.

"Сирський, я його знаю особисто, він має велику перевагу для політиків. Полягає вона у тому, що він не буде сперечатися, він виконуватиме ту стратегію, яка буде сказана", — сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повністю перезавантажив військове керівництво Збройних Сил України. Звільнив 8 лютого 2024 року з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та призначив новим головкомом Олександра Сирського. Відбулися також великі кадрові зміни у командуванні сил оборони.

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