Втрачають до батальйону особового складу щодня: генерал запасу СБУ оцінив плани РФ захопити весь Донбас до березня

Окупанти намагаються повторити ту тактику, яка була застосована у Соледарі – штурмовими групами витіснити наші війська.

Російські окупанти не зможуть виконати наказ Путіна і повністю захопити Донецьку та Луганську області до березня.

Про це заявив військовий експерт, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун, інформує FREEДОМ.

За його інформацією, противник має проблеми з бронетехнікою. Для захоплення Донбасу росіяни намагаються повторити ту тактику, яка була застосована у Соледарі – штурмовими групами витіснити наші війська з тих позицій, на яких вони стоять.

"Точкові успіхи у них можливі, але насправді наші були готові до зміни тактики противника. Тому зараз головне не панікувати, дуже чітко відпрацьовувати те, що поставлено командуванням. І я думаю, що у противника нічого не вийде", — каже Ягун.

За словами експерта, росіяни втрачають до батальйону особового складу щодня.

"Це лише безповоротні втрати, а є ще поранені, ще важко поранені, є ще ті, які захворіли. Тобто це все можна помножити на три. І це щодня треба закривати по всій лінії фронту", — підсумував генерал запасу СБУ.

Нагадаємо, в ГУР заявили, що Путін віддав наказ окупаційній армії до березня захопити території Донецької та Луганської областей.

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