Втрат рубежів та позицій немає: що відбувається на найгарячішій ділянці фронту

За дві останні доби ще 5 російських окупантів взято в полон.
В операційній зоні ОСУВ "Таврія", куди зокрема входить Авдіївський напрямок, втрат рубежів, районів та позицій України не допущено.
Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у понеділок, 4 березня.
"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Втрат рубежів, районів та позицій не допущено", - зазначив він.
Тарнавський додав, що за минулу добу противник завдав 25 авіаційних та 3 ракетних удари, провів 53 бойові зіткнення, вчинив 906 обстрілів і 93 удари дронами-камікадзе.
Загальні втрати противника склали:
- в живій силі - 426 осіб (убитими і пораненими),
- 1 танк,
- 5 бойових бронемашин,
- 3 артилерійські системи,
- 1 засіб ППО,
- 9 автомобілів,
- 1 одиниця спецтехніки.
"Нейтралізовано або знищено 287 БпЛА різних типів. Сили оборони України знищили ще 4 склади боєприпасів росіян. За дві останні доби ще 5 російських окупантів взято в полон", - підсумував він.
Нагадаємо, Росія зосереджує велике угруповання на Лимано-Куп'янському напрямку.
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