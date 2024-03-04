Втрат рубежів та позицій немає: що відбувається на найгарячішій ділянці фронту

За дві останні доби ще 5 російських окупантів взято в полон.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія", куди зокрема входить Авдіївський напрямок, втрат рубежів, районів та позицій України не допущено.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у понеділок, 4 березня.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Втрат рубежів, районів та позицій не допущено", - зазначив він.

Тарнавський додав, що за минулу добу противник завдав 25 авіаційних та 3 ракетних удари, провів 53 бойові зіткнення, вчинив 906 обстрілів і 93 удари дронами-камікадзе.

Загальні втрати противника склали:

в живій силі - 426 осіб (убитими і пораненими),

1 танк,

5 бойових бронемашин,

3 артилерійські системи,

1 засіб ППО,

9 автомобілів,

1 одиниця спецтехніки.

"Нейтралізовано або знищено 287 БпЛА різних типів. Сили оборони України знищили ще 4 склади боєприпасів росіян. За дві останні доби ще 5 російських окупантів взято в полон", - підсумував він.

Нагадаємо, Росія зосереджує велике угруповання на Лимано-Куп'янському напрямку.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber