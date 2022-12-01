Втрат серед цивільних більше: Подоляк назвав кількість загиблих у війні з РФ

За його словами, втрати України у війні з РФ становлять "від 10 до 12,5-13 тисяч" загиблих військових.

Від 24 лютого на війні з Росією загинули близько 13 тисяч військових.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в етері "24 каналу".

"Ми маємо офіційні оцінки Генштабу, які озвучує Верховний головнокомандувач. Вони складають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих. Тобто, ми відкрито говоримо про кількість загиблих. Так, у нас більше втрат через поранення", — сказав радник голови ОП.

При цьому Подоляк наголошує, що кількість загиблих цивільних українців – "точно не 20 тисяч".

"Тому ми говоримо на різних міжнародних майданчиках, що Росія воює не з військовими: там вона програє війну. РФ воює з цивільним населенням, особливо на окупованих територіях. І там дуже багато масових поховань, катівні і т.д.", — зазначив Подоляк.

Помилка президентки Єврокомісії щодо втрат України у війні

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, щовтрати українських військових нібито склали 100 тисяч осіб убитими.

Пізніше в Єврокомісії пояснили помилку своєї очільниці, заявивши, що ця цифра була взята із зовнішніх джерел і стосувалася втрат убитими і пораненими та "була покликана показати жорстокість Росії".

В Офісі президента заявили, що достовірну інформацію про втрати України має озвучувати лише головнокомандувач, міністр оборони або верховний головнокомандувач України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що втрати України у війні з РФ становлять "від 10 до 20 тис. загиблих військових".

Натомість РФ, за словами Подоляка, втратила у війні проти України 200 тисяч військових, з них 90 тисяч убитими.