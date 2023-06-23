"Втрата Бахмута стане для росіян мегапоразкою": Череватий про переведення сил РФ на схід

Втрата Бахмута стане для росіян мегапоразкою. Зокрема, про це свідчить переведення російських сил на схід України.

Про це заявив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий.

"Частково так (стало більше російських військ на сході України – ред.), частково він ротує ці підрозділи, в тому числі на Бахмутський напрямок. Зокрема, десантні підрозділи. Цим показує, що для них надзвичайно важливо утримати Бахмут, адже це була б мегапоразка, епікфейл. Що десять місяців намагатися його взяти, не взяти до кінця і втратити десь сотні (тисяч) пораненими й десятки тисяч убитими", – розповів він в ефірі національного телемарафону.

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Додамо, що на Бахмутському напрямку зменшилася інтенсивність боїв та атак армії російських окупантів. Наразі військові РФ проводять ротаційні заходи.

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