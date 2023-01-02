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Втрата для кіноспільноти: на війні загинув відомий український режисер монтажу

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
Дата публікації
Перегляди
1995
Час на прочитання
1 хв
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Втрата для кіноспільноти: на війні загинув відомий український режисер монтажу

У загиблого воїна залишилися дружина та 9-річна донька.

На фронті загинув український режисер монтажу Віктор Онисько, який працював на фільмами "Сторожова застава", "Захар Беркут", "Віддана".

Про це повідомив Довженко-Центр.

"Неймовірна втрата для кіноспільноти та України. Вічна шана герою. Щирі співчуття рідним і близьким", - написали на сторінці Центру у Facebook.

"Ти мусив монтувати кіно, але натомість "монтував" військову реальність у якості ротного. Два рази на нулі - Херсонщина і Донбас. Без жодної можливості на побачення. Ти дуже втомився, але беріг своїх побратимів. Ти переживав за кожну втрату. Ти казав, що на війні немає більшої тортури, ніж повідомляти родинам про загиблих. Тепер і я відчула це на собі. Моє серце розривалося, коли твій воїн ридав у слухавку і присягався мені, що не знав кращої людини і командира", — написала Вікторова дружина Ольга Бірзул.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у бою під Бахмутом 20 грудня загинув відомий український режисер Олег Бобало. Він один із найкращих режисерів документальних стрічок. Знімав телевізійні програми та короткометражні фільми. 

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Дата публікації
Перегляди
1995
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