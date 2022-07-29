Втрата Херсона для Путіна буде дуже відчутною - експерт пояснив, чому це погано для московського угруповання

Втрата Херсона для очільника Кремля Путіна буде відчутним ударом. Справа в тому, що втрата цього регіона - це втрата для окупантів правобережжя.

Російське суспільство ніяк не відреагує на втрату окупантами тимчасово зайнятого Херсону. Однако болісним це буде для фюрера Путіна.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів російський юрист та політик Марк Фейгін.

“На сході України конфлікт триває давно. Але єдиний регіональний центр, який впав – це Херсон. Це правий берег - єдиний плацдарм, який Москві вдалося зайняти окрім лівобережжя. Якщо ти це втратиш, то Україна “обкладатиме” артилерією хоч Мелітополь, хоч Бердянськ. Там із Криму вже жоден вантаж дорогою не пройде. Це дуже погано для окупації та московського угруповання”, - розповів Марк Фейгін.

Він також додав, що російське суспільство на втрату Херсона якраз ніяк не відреагує, бо їхні мізки забиті пропагандою, яка може обставити вихід з регіону, як “прояв доброї волі”.

Нагадаємо, що Україна вже готова експортувати зерно, проте чекає на сигнал.

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