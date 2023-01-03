"Втрата кінцівок та зору - не привід їхати додому": Пригожин відзначився новою порцією маячні про "зеків-добровольців"

"Кухар Путіна" зазначив, що ті, хто після травми може повернутися на війну, будуть на різних посадах, на яких, за його словами, не потрібна нога, наприклад, вони зможуть бути саперами.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відзначився новою порцією маячні на зустрічі з пораненим "вагнерівцями", яких відправив помирати до України. Він заявив, що втрата кінцівок та зору не привід їхати додому.

Про це пише УНІАН.

"Те, що вони залишилися без ніг, без рук, без зору – це не означає, що потрібно порушувати закон, треба їхати додому. Ті, хто може повернутися до нас, повернуться до нас і будуть на різних посадах, на яких не потрібна нога. Сапером піде, якщо ще одна міна вибухне, то залізяку відірве, а нову приваримо", - сказав "кухар Путіна" в оточенні покалічених "бійців".

Водночас Пригожин натякнув, що на війну до України повинні були відправити "студентів з Підмосков'я або симпатичних хлопців, які ходять на дискотеку в Росії".

"Те, що ми зараз бачимо, те ж саме повинно було бути зі студентами з Підмосков'я або симпатичними хлопцями, які ходять на дискотеку в Росії і їздять на "Мерседесах". В результаті ніг позбулися вони (зеки – ред.), і суспільство повинно ставиться до них з глибокою повагою. Якщо ти побачив людину, яка приїхала з війни, а перед цим сиділа у таборі і записалася добровольцем, а їм по парі днів сидіти залишалося, вони просто хотіли батьківщину захищати. З них всі судимості зняті", - сказав ватажок ПВК "Вагнера".

За словами Пригожина, зеки-"добровольці" настільки чисті перед законом, як ніби їх "з пологового будинку виписали". У відповідь хтось із присутніх пожартував: "Тільки без ніг".

Нагадаємо, у Росії немає консенсусу щодо питання війни з Україною: активіст руху "Весна" розповів про відмови воювати та протест.

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