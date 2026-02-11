ЗСУ ризикують втратити Покровськ і Мирноград: експерт про різке погіршення ситуації

Покровський район

Військовий експерт Владислав Селезньов попереджає про різке погіршення ситуації для Сил оборони України на Покровському напрямку. За його словами, через проблеми з логістикою утримувати позиції в Покровську та Мирнограді стає дедалі складніше, а ризик втрати контролю над цими містами зростає з кожним днем.

Про це Селезньов заявив в інтерв’ю OBOZ.UA.

Що відбувається на Покровському напрямку

За словами експерта, ключовою проблемою для українських підрозділів залишається відсутність стабільного забезпечення.

“Питання втрати контролю над Покровськом і Мирноградом, над тими невеликими ділянками, які ще досі перебувають під нашим контролем, — це питання кількох тижнів. Можливо, це станеться навіть раніше. Ситуація для нас там украй несприятлива”, — зазначив Селезньов.

Він пояснив, що російські війська взяли під контроль села Родинське та Гришине, через що українські підрозділи фактично опинилися без нормальної логістики.

“Ми не маємо змоги забезпечити всім необхідним наше угруповання, яке діє в північних і північно-східних мікрорайонах Покровська та північно-західних передмістях Мирнограда. Немає логістики — немає ресурсів для стабільної оборони”, — підкреслив експерт.

Можливий відхід ЗСУ та маневрова оборона

На думку Селезньова, найближчим часом Сили оборони можуть перейти до маневрової оборони та ар’єргардних боїв із поступовим відведенням підрозділів із цього району.

“Найімовірніше, найближчими днями ми бачитимемо маневрову оборону й ар’єргардні бої, пов’язані з відведенням наших сил і засобів із цієї ділянки фронту”, — зазначив він.

Куди Росія перекине війська після Покровська

Експерт вважає, що після можливого захоплення Покровська та Мирнограда російське командування перерозподілятиме ресурси на інші напрямки.

“Якщо пріоритетом для ворога є атака на наше угруповання в районі Костянтинівки та Дружківки, то найімовірніше, звільнені сили будуть перекинуті саме туди. Тому бої за Костянтинівку і Дружківку можуть спалахнути з новою силою”, — прогнозує Селезньов.

Також, за його словами, частину підрозділів росіяни можуть перекинути на Гуляйпільський напрямок — залежно від того, де фронт просідатиме найбільше.

Про чисельність російського угруповання

Селезньов звернув увагу на заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо чисельності військ РФ.

“Попри великі втрати, російське угруповання залишається потужним. Йдеться про сотні тисяч військових уздовж усієї лінії фронту. Відповідно, тиск на українських захисників зростає на всіх напрямках”, — наголосив експерт.

Раніше директор безпекових програм центру глобалістики Стратегія XXI Павло Лакійчук зазначив, що ситуація в Покровську і Мирнограді критично складна. Росіяни просочуються між вузлами оборони.

Аналітики DeepState також повідомили, що ситуація в районі Покровська на Донеччині наближається до критичної та продовжує погіршуватися.

Крім того повідомлялось, що на Покровському напрямку ворог нарощує чисельність військ. Як зазначили у 79 ОДШБр, РФ направила туди 150 тисяч окупантів.