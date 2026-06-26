Диктатор Путін / © Associated Press

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Втрата Росією можливості використовувати тимчасово окупований Крим як військовий плацдарм може мати критичні наслідки не лише для перебігу війни, а й для самого режиму диктатора Путіна.

Про це йдеться у колонці для The Hill, авторами якої стали експерт з національної безпеки Марк Тот та полковник армії США у відставці Джонатан Світ.

Аналізуючи наслідки заколоту керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, який стався три роки тому, автори наголошують, що той ще тоді дійшов висновку про неспроможність Росії перемогти Україну у війні.

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За їхніми оцінками, на момент заколоту втрати російської армії перевищували 223 тисячі вбитих і поранених. Станом на червень 2026 року цей показник, як стверджують експерти, зріс більш ніж у шість разів і наблизився до 1,4 мільйона осіб.

Експерти зазначають, що Росія спрямовує до половини державного бюджету на військові потреби, водночас щомісячно втрачаючи до 35 тисяч військових. На їхню думку, це створює додатковий тиск на економіку та державну систему країни.

Автори також звертають увагу на заяви окремих російських пропагандистів, які публічно висловлюють занепокоєння через нестачу ресурсів для захисту стратегічно важливих об’єктів.

На думку американських аналітиків, становище російських окупаційних військ у Криму продовжує погіршуватися через системну кампанію Сил оборони України, спрямовану на ослаблення військової інфраструктури півострова.

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Експерти нагадують, що одним із перших серйозних ударів стало знищення російських військових об’єктів у порту Бердянська та потоплення крейсера «Москва». Після цього, зазначають вони, командування Чорноморського флоту РФ було змушене перенести штаб із Севастополя до Новоросійська.

Подальші атаки із застосуванням безпілотників, а також ракет Storm Shadow і SCALP по військових об’єктах, зокрема авіабазі Саки, разом із підривами Керченського мосту, стали важливими елементами стратегії ізоляції окупованого півострова.

У матеріалі наголошується, що протягом 2023–2024 років Україна послідовно нарощувала інтенсивність ударів, уражаючи підводні човни, десантні кораблі та командні пункти противника, зокрема із застосуванням систем ATACMS.

За оцінками експертів, у 2025–2026 роках українська стратегія почала приносити ще відчутніші результати. Під постійним вогневим впливом опинилися системи ППО, паливні бази та енергетична інфраструктура окупованого Криму.

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Автори стверджують, що регулярні атаки призвели до серйозних перебоїв з електропостачанням на півострові. Крім того, окупаційна адміністрація була змушена запроваджувати обмеження на реалізацію пального цивільному населенню.

Також, за їхніми словами, суттєво ускладнилося використання сухопутного коридору через тимчасово окуповані території півдня України через активну роботу українських безпілотників.

Експерти підтримують позицію колишнього командувача Сухопутних сил США в Європі Бена Ходжеса, який називає Крим ключовим театром воєнних дій у російсько-українській війні.

На їхню думку, для досягнення стратегічної перемоги Україні не обов’язково негайно відновлювати фізичний контроль над півостровом. Достатньо позбавити Росію можливості використовувати його як військову базу та логістичний центр.

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Аналітики вважають, що завершальним етапом цього процесу може стати остаточне виведення з ладу Керченського мосту, який залишається одним із головних маршрутів забезпечення російського угруповання.

З огляду на виняткове символічне та військове значення Криму для Кремля, американські експерти сумніваються, що диктатор Путін зможе зберегти політичні позиції у разі повної втрати контролю над півостровом.

Раніше повідомлялося, що окупація Криму стає для РФ дедалі дорожчою, оскільки удари по інфраструктурі та логістиці паралізують півострів.

Ми раніше інформували, що на тлі українських атак, що призвели до блекаутів і дефіциту пального в окупованому Криму, російські загарбники масово тікають з півострова.

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