Втрата окупованих територій України кардинально змінить настрої росіян – Буданов

Керівник розвідки України вважає, що погіршення економічної ситуації та мобілізація – це не основний фактор впливу на громадян Росії.

Керівник головного управління розвідки міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що фактично економіка в Росії переводиться на режим воєнного часу, так само як і в Україні. Однак саме втрата Росією тимчасово окупованих територій України змінить настрої росіян і посіє сумніви щодо "могутності" Путіна серед населення.

Про це він розповів у інтерв'ю проєкту "Орестократія".

"Це означає, що левова частка всіх витрат йтиме на оборонку, все інше – за залишковим принципом. Але не економіка, не "могілізація" змінить настрої, а от втрата територій, коли кажуть "Україна відбила ще одне місто", – це вже щось неймовірне, такого бути не може. Тут уже виникає запитання, чи така потужна у нас Росія? А Росія у них асоціюється виключно з фігурою лідера. Пам’ятаєте, як у радянському кіно: "Царь-то не настоящий"… з цього ж усе пішло..", - зазначив Буданов.

Деокупація півдня України

Збройні сили України звільнили 1170 квадратних кілометрів територій України у Херсонській області.

Дуже важливою перемогою для ЗСУ є звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції.

У російській обороні на Херсонщині стався частковий обвал.

Військові експерти допускають, що українські військові можуть повторити на Херсонщині успіхи нещодавнього контрнаступу на Харківському напрямку.

На звільнених територіях Херсонщини вже запрацював мобільний зв’язок та навіть відділення "Нової пошти".

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що загарбники розпочали процес евакуації так званих "державних" установ з Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що окупанти на правому березі Херсонщини сильно панікують через рух Збройних сил України.

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