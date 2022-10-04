Втрата окупантами плацдарму на правому березі Дніпра: Жданов назвав головне завдання ЗСУ під час контрнаступу

Втрата росіянами плацдарму на правому березі річки Дніпро - це головне завдання української армії на сьогодні, під час контрнаступальної операції, що триває.

На цьому наголосив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, росіяни розуміють, що ЗСУ прагне ліквідувати плацдарм на правому березі та звільнити Херсон.

"Втрата цього плацдарму фактично знімає з порядку денного питання подальшого наступу російських військ на Миколаїв та Одесу і захоплення Молдови, відрізавши Україну від Чорного моря. Це те, про що мріяв Путін", - додав експерт.

Він додав, що навіть у Генштабі РФ лунають тези про поразку у війні проти України.

Мобілізація, яку напередодні оголосив очільник Кремля Путін, також ситуацію не врятує.

"Мобілізація може відіграти роль, мінімум, за півроку. І то, за умови, якщо вони її закінчать, зберуть цих мобілізованих, сформують із них військові частини і підрозділи, проведуть повний цикл навчання аж до бойового злагодження. Правда слабкою ланкою у цьому ланцюжку може стати озброєння і техніка, на яку вони їх посадять. Це буде застаріла радянська техніка, знята з довгострокового зберігання. Але на сьогоднішній день, можна констатувати, що стратегічно ця війна вже програна", - сказав Жданов.

Щодо допомоги з боку США, Жданов вважає, що Штати мають свій сценарій цієї війни, "і вони не дуже поспішають".

"Судячи з того, як вони відтягували той же лендліз, як дуже повільно постачали нам озброєння, і тільки зараз почали надходити більш-менш відповідні партії до наших запитів. Думаю, що, ймовірно, десь там у глибинах Білого дому, вважають, що ще не на часі надавати нам ті ж самі ракети ATACMS. Тому періодично спливають розмови і дебати стосовно надання чи ненадання. Все рівно американці їх нам нададуть. Але трохи згодом. Водночас ми маємо пам’ятати таке - надання зброї любить тишу, як і гроші. Не будуть же на кожному перехресті стояти глашатаї і кричати, що сьогодні три танки надали, а завтра дадуть ще 4", - додав Жданов.

Нагадаємо, раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що РФ потроху стягує мобілізованих на Сумський напрямок.

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