Втрата Покровська дасть росіянам ключову перевагу: експерт про критичну ситуацію на Донбасі

Якщо впаде Покровськ, росіяни тероризуватимуть Дніпропетровщину - експерт / © Getty Images

Реклама

Ситуація на східному фронті, зокрема навколо стратегічно важливого міста Покровськ, залишається вкрай напруженою. А втрата цього населеного пункту може мати вирішальний вплив на подальший хід бойових дій у регіоні.

В ефірі телеканалу «КИЇВ 24» про це сказав співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло

Він зазначив, що українські сили наразі продовжують утримувати позиції в районах Мирнограда та Покровська, але ризики зростають.

Реклама

«Якщо ми не зробимо усе можливе зараз, то росіяни дійсно матимуть перевагу,» — наголосив експерт.

Критичні наслідки у разі втрати Покровська

За словами Дмитра Жмайла, захоплення Покровська російськими військами призведе до кількох негативних наслідків, які суттєво ускладнять українську оборону.

Передусім, йдеться про посилення переваги в регіоні. Росіяни отримають вигідну позицію для подальшого просування на західному напрямку.

Також експерт сказав про розширення застосування БпЛА. Окупанти зможуть підтягнути додаткові оператори безпілотних літальних апаратів.

Реклама

Через втрату Покровська загостриться ситуація в Дніпропетровській області. Ускладниться оборона сектора, оскільки росіяни зможуть «тероризувати східну частину Дніпропетровської області» за допомогою посиленої БпЛА-розвідки та ударів.

Тож Покровськ залишається ключовою точкою на мапі бойових дій, утримання якої є життєво необхідним для стабілізації фронту та захисту прилеглих територій.

Нагадаємо, станом на 10 листопада, на Покровському напрямку тривають тяжкі бої. РФ продовжує штурми та застосовує «дрони-матки».

На Покровському напрямку, російські військові не припиняють спроб штурму позицій. За інформацією ISW, там існує основна проблема окупантів.

Реклама

Російські війська перебувають в більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто.