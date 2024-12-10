Втрата Покровська: військовий пояснив, чи є загроза для Дніпропетровської області

Деяка частина українців вже змирилася з тим, що окупанти зайдуть в Покровськ. Проте громадяни мало усвідомлюють, які наслідки це буде мати для обороноздатності Дніпровської області.

Таку думку висловив командир взводу 24ОШБ "Айдар" Бунятов Станіслав в Telegram.

За його словами, Дніпропетровська область не забудована селами так, як Донецька, тому просування там будуть швидші.

"А для поціновувачів "переговорів", хочу нагадати, що як тільки п****и зайдуть в Дніпровську область, то диктуватимуть умови про повну передачу її в рф", – зазначив Бунятов.

Він додав, що спрямував свій допис депутатам, які не розуміють де стоїть російська армія.

Нагадаємо, російські війська нібито мають намір оточити і відрізати Покровськ, а не атакувати його безпосередньо, зазначає аналітик Forbes Девід Акс.

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