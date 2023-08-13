Втрата РФ Урожайного на Донеччині: окупанти розповіли, хто "здав" населений пункт

Офіційної інформації про деокупацію Урожайного від українського командування поки немає.

Російські окупанти та військові "кореспонденти" 13 серпня повідомили, що село Урожайне Донецької області переходить під контроль України. Російські канали пропагандистів визнали втрату контроля над Урожайним – одного із вузлів опору другої лінії оборони армії РФ на півдні Донбасу.

Повідомлення з Telegram-каналів пропагандистів РФ опублікував журналіст Юрій Бутусов.

"35-а бригада морської піхоти ЗСУ вибила з Урожайного 40-у бригаду морської піхоти ЗС РФ, і звільнили чергове село на шляху до Азовського моря. Російські морпіхи в черговий раз виявилися в контактних боях слабші за українських морпіхів. Також за оборону Урожайного відповідав оперативно-бойове тактичне формування ДНР "Каскад", у якому служить відомий зрадник Ходаковський, який тривалий час поширював дезінформацію про нібито успішні для росіян у боях за село", - пише журналіст.

Бутусов зазначив, що російська пропаганда намагається прикрити слабкість своїх елітних військ звинуваченнями на адресу менш розпіарених частин.

"Тепер у здаванні Урожайного звинуватили 37-у мотострілецьку бригаду, яка була резервом 40-ї бригади та Каскаду. Всі ці російські з'єднання зазнали великих втрат і були розбиті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео з російським командиром розвідувальної групи майором Томовим, який добровільно "здає" позиції армії РФ.

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