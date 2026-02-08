Starlink

Реклама

Проблеми зі зв’язком після відключення Starlink суттєво ускладнили управління підрозділами російської армії на окремих напрямках фронту, що призвело до руйнування тактики малих мобільних груп, на яку раніше робив ставку противник.

Як повідомляє пресслужба Угруповання Об’єднаних сил Збройних сил України, після відключення терміналів Starlink у російських військ виникли серйозні труднощі з координацією дій на полі бою.

Насамперед це позначилося на використанні безпілотників для підтримки малих штурмових підрозділів. Без стабільного каналу зв’язку противник втратив можливість керувати діями в режимі реального часу, що раніше було ключовим елементом його наступальної тактики.

Реклама

У повідомленні зазначається, що поєднання відключення супутникового зв’язку зі складними погодними умовами фактично паралізувало відпрацьовані схеми дій армії РФ. Малі групи, які раніше діяли під постійним прикриттям і коригуванням з повітря, залишилися без контролю та оперативного управління.

У результаті ефективність таких підрозділів різко знизилася, а самі бойові дії набули фрагментарного та неузгодженого характеру.

Зокрема, на Куп’янському напрямку зафіксовано появу ізольованих груп російських військових, які зосереджені не на просуванні, а на власному виживанні. У районі Вовчанська та на прикордонних ділянках противник намагається здійснювати атаки без повноцінного системного управління.

«На Куп’янському напрямку — ізольовані групи, які борються не за наступ, а за виживання. Вовчанськ і прикордоння — спроби лізти без системного управління», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Водночас у ЗСУ наголошують, що російські сили продовжують чинити тиск уздовж північного кордону України, однак без істотних проривів і стратегічних змін на користь противника.

Втрата стійкого зв’язку суттєво обмежує можливості для координації дій, знижує темп бойових операцій і негативно впливає на загальну боєздатність підрозділів армії РФ.

Раніше повідомлялося, що російські війська масово застосовували Starlink для зв’язку та керування ударними безпілотниками, зокрема й на дешевих моделях.

Ми раніше інформували, що у росіян через відсутність Starlink різко знизилася кількість штурмів, а також фіксуються випадки стрільби один в одного серед окупаційної армії.