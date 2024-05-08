Втрати армії РФ у війні в Україні: Генштаб ЗСУ назвав кількість знищених окупантів за добу

За добу українські військові знищили десяток ворожих танків та зодва десятки броньованих машин.
Загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2022 по 8 травня 2024 орієнтовно склали особового складу близько 477 430. За минулу добу ЗСУ ліквідували 970 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати армії РФ у техніці:
- танків ‒ 7418 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 14246 (+19) од,
- артилерійських систем – 12317 (+30) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 792 (+0) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2151 (+2),
- кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16549 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 2019 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, росіянка за два роки війни РФ проти України втратила двох чоловіків - і стала мільйонеркою.
Читайте провідні новини дня: