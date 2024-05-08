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Втрати армії РФ у війні в Україні: Генштаб ЗСУ назвав кількість знищених окупантів за добу

Втрати армії РФ у війні в Україні: Генштаб ЗСУ назвав кількість знищених окупантів за добу

Втрати окупантів у війні в Україні / Фото: Associated Press

За добу українські військові знищили десяток ворожих танків та зодва десятки броньованих машин.

Загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2022 по 8 травня 2024 орієнтовно склали особового складу близько 477 430. За минулу добу ЗСУ ліквідували 970 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Втрати армії РФ у техніці:

  • танків  ‒ 7418 (+13) од,
  • бойових броньованих машин - 14246 (+19) од,
  • артилерійських систем – 12317 (+30) од,
  • РСЗВ – 1057 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 792 (+0) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 2151 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16549 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2019 (+2).

Дані уточнюються.

Втрати армії РФ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати армії РФ / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, росіянка за два роки війни РФ проти України втратила двох чоловіків - і стала мільйонеркою.

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