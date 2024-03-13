Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Росіяни втратили ще п'ять танків та 20 бойових машин.

Станом на ранок 13 березня 2024 року ЗСУ знищили 426 870 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 980 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 426 870 (+980) осіб,

танків - 6752 (+5) од,

бойових броньованих машин - 12921 (+20) од,

артилерійських систем - 10554 (+32) од,

РСЗВ - 1017 (+1) од,

засоби ППО - 715 (+2) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 8205 (+22),

крилаті ракети - 1919 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 13932 (+62) од,

спеціальна техніка - 1699 (+8).

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 12 березня, ЗСУ відбили десятки атак окупантів на різних ділянках фронту. Крім того, Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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