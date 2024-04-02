Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Росіяни втратили ще 12 танків та 30 артсистем.

Станом на ранок 2 квітня 2024 року ЗСУ знищили 443 660 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 780 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 443 660 (+780) осіб,

танків - 6998 (+12) од,

бойових броньованих машин - 13350 (+29) од,

артилерійських систем - 11112 (+30) од,

РСЗВ - 1023 (+0) од,

засоби ППО - 744 (+0) од,

літаків - 347 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8779 (+22),

крилаті ракети - 2058 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 14783 (+31) од,

спеціальна техніка - 1832 (+6).

Як повідомлялося, у Пентагоні заявляють, що Північна Корея продовжує постачати зброю Росії. Йдеться про постачання різноманітних озброєнь.

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