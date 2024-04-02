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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Станом на 2 квітня 2024-го знищено понад 443,6 тис. загарбників. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще 12 танків та 30 артсистем.

Станом на ранок 2 квітня 2024 року ЗСУ знищили 443 660 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 780 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 443 660 (+780) осіб,
  • танків - 6998 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 13350 (+29) од,
  • артилерійських систем - 11112 (+30) од,
  • РСЗВ - 1023 (+0) од,
  • засоби ППО - 744 (+0) од,
  • літаків - 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8779 (+22),
  • крилаті ракети - 2058 (+1),
  • кораблі /катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14783 (+31) од,
  • спеціальна техніка - 1832 (+6).

Як повідомлялося, у Пентагоні заявляють, що Північна Корея продовжує постачати зброю Росії. Йдеться про постачання різноманітних озброєнь.

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