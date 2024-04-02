Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Росіяни втратили ще 12 танків та 30 артсистем.
Станом на ранок 2 квітня 2024 року ЗСУ знищили 443 660 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 780 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 443 660 (+780) осіб,
- танків - 6998 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 13350 (+29) од,
- артилерійських систем - 11112 (+30) од,
- РСЗВ - 1023 (+0) од,
- засоби ППО - 744 (+0) од,
- літаків - 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8779 (+22),
- крилаті ракети - 2058 (+1),
- кораблі /катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14783 (+31) од,
- спеціальна техніка - 1832 (+6).
Як повідомлялося, у Пентагоні заявляють, що Північна Корея продовжує постачати зброю Росії. Йдеться про постачання різноманітних озброєнь.