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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

За минулу добу знищено понад 900 російських загарбників. / Фото: gettyimages.com

Росіяни втратили ще 13 артсистем.

Станом на ранок 18 квітня 2024 року ЗСУ знищили 456 960 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 910 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 456 960 (+910) осіб,
  • танків - 7196 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 13835 (+8) од,
  • артилерійських систем - 11637 (+13) од,
  • РСЗВ - 1046 (+0) од,
  • засоби ППО - 760 (+0) од,
  • літаків - 347 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9284 (+5),
  • крилаті ракети - 2093 (+0),
  • кораблі /катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15618 (+31) од,
  • спеціальна техніка - 1915 (+5).

Як повідомлялося, розпочалася 785 доба широкомасштабної збройної агресії РФНа Донеччині окупанти намагаються покращити своє положення і вибити ЗСУ із рубежівПротягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень.

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