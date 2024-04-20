Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Ворог втратив ще один літак.

Станом на ранок 20 квітня 2024 року ЗСУ знищили 458 580 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 750 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 458 580 (+750) осіб,

танків - 7213 (+8) од,

бойових броньованих машин 13873 (+21) од,

артилерійських систем - 11678 (+20) од,

РСЗВ - 1046 (+0) од,

засоби ППО - 763 (+1) од,

літаків - 348 (+1) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9341 (+30),

крилаті ракети - 2109 (+13),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15717 (+46) од,

спеціальна техніка - 1918 (+3).

Як повідомлялося, вночі 19 квітня над Ставропольським краєм РФ впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Його було збито українськими захисниками за допомогою ЗРК С-200.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЦЕ КОМБО! ЗСУ збили російський Ту-22М3, який випустив ракети по Україні!

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