Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Станом на ранок 22 квітня 2024 року ЗСУ знищили 460 260 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 730 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ від 24 лютого 2022-го:

особового складу - близько 460 260 (+730) осіб,

танків - 7236 (+7) од,

бойових броньованих машин - 13904 (+8) од,

артилерійських систем - 11736 (+17) од,

РСЗВ - 1046 (+0) од,

засоби ППО - 768 (+1) од,

літаків - 348 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9384 (+5),

крилаті ракети - 2117 (+2),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15812 (+27) од,

спеціальна техніка - 1934 (+8).

Як повідомлялося, втрати РФ на фронті ростуть. За словами військово-політичного оглядача групи “Інформаційний опір” Олександра Коваленка, мобілізаційного ресурсу в Росії вистачає лише для того, щоб поповнити втрати, які значно зросли останнім часом.

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