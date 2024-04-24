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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Станом на 24 квітня 2024-го знищено майже 462 тис. російських солдатів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили ще 32 БпЛА і два засоби ППО.

Станом на ранок 24 квітня 2024 року ЗСУ знищили 461 940 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 880 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу- близько 461 940 (+880) осіб,
  • танків - 7242 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 13928 (+12) од,
  • артилерійських систем - 11808 (+43) од,
  • РСЗВ - 1048 (+2) од,
  • засоби ППО - 771 (+2) од,
  • літаків - 348 (+0) од,
  • гелікоптерів - 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9439 (+32),
  • крилаті ракети - 2117 (+0),
  • кораблі /катери - 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 15892 (+47) од,
  • спеціальна техніка - 1944 (+8).

Нагадаємо, керівник українського ГУР Кирило Буданов розповів, як змінилася армія РФ від початку повномасштабної війни. Зокрема, з його слів, в РФ майже не залишилося контрактників з нормальним "бойовим" досвідом.

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