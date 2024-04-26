Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Росіяни втратили ще 31 артсистему та одну крилату ракету.

Станом на ранок 25 квітня 2024 року ЗСУ знищили 463 930 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 950 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 463 930 (+950) осіб,

танків - 7262 (+7) од,

бойових броньованих машин - 13957 (+15) од,

артилерійських систем - 11867 (+31) од,

РСЗВ - 1049 (+0) од,

засоби ППО - 772 (+0) од,

літаків - 348 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9461 (+12),

крилаті ракети - 2119 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 15984 (+35) од,

спеціальна техніка - 1962 (+16).

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, що Росія зазнає найбільше втрат на Східному напрямку. Там противник втрачає як живу силу, так і легкоброньовану техніку.

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