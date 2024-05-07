Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Ворог втратив ще 25 танків та 37 артсистем.
Станом на ранок 7 травня 2024 року ЗСУ знищили 476 460 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 476 460 (+1160) осіб,
- танків - 7405 (+25) од,
- бойових броньованих машин - 14227 (+14) од,
- артилерійських систем - 12287 (+37) од,
- РСЗВ - 1057 (+0) од,
- засоби ППО - 792 (+1) од,
- літаків - 349 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9717 (+34),
- крилаті ракети - 2149 (+1),
- кораблі /катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16509 (+32) од,
- спеціальна техніка - 2017 (+9).
Як повідомлялося у зведенні Генштабу, ЗСУ стримують російську армію на Донеччині. Сили оборони відбили низку атак на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.