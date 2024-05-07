Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Ворог втратив ще 25 танків та 37 артсистем.

Станом на ранок 7 травня 2024 року ЗСУ знищили 476 460 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1160 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 476 460 (+1160) осіб,

танків - 7405 (+25) од,

бойових броньованих машин - 14227 (+14) од,

артилерійських систем - 12287 (+37) од,

РСЗВ - 1057 (+0) од,

засоби ППО - 792 (+1) од,

літаків - 349 (+0) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9717 (+34),

крилаті ракети - 2149 (+1),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни - - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 16509 (+32) од,

спеціальна техніка - 2017 (+9).

Як повідомлялося у зведенні Генштабу, ЗСУ стримують російську армію на Донеччині. Сили оборони відбили низку атак на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 97 бойових зіткнень.

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