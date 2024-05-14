Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Росіяни втратили ше 11 танків та один засіб ППО.

Станом на ранок 14 травня 2024 року ЗСУ знищили 485 430 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1400 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 485 430 (+1400) осіб,

танків - 7496 (+11) од,

бойових броньованих машин - 14460 (+43) од,

артилерійських систем - 12515 (+28) од,

РСЗВ - 1070 (+0) од,

засоби ППО - 798 (+1) од,

літаків - 351 (+1) од,

гелікоптерів - 325 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9985 (+49),

крилаті ракети - 2197 (+0),

кораблі /катери - 26 (+0) од,

підводні човни -1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 16907 (+29) од,

спеціальна техніка - 2054 (+6).

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що на північно-східному кордоні було зосереджено близько 50 тисяч російських військових. Наразі значна частина із них задіяна у наступі на Харківщину.

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