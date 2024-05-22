Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Ворог втратив ще шість танків та один засіб ППО.

Станом на ранок 22 травня 2024 року ЗСУ знищили 496 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 496 370 (+1300) осіб,

танків - 7611 (+6) од,

бойових броньованих машин - 14721 (+22) од,

артилерійських систем - 12820 (+41) од,

РСЗВ - 1077 (+0) од,

засоби ППО - 812 (+1) од,

літаків - 354 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 10346 (+56),

крилаті ракети - 2208 (+1),

кораблі /катери - 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 17442 (+59) од,

спеціальна техніка - 2090 (+5).

Як повідомлялося, "Атеш" заявив про шалені втрати РФ на Харківщині. Втрати вбитими і пораненими в окремих підрозділах ворога становлять до 70% особового складу. Деякі з них узагалі втратили боєздатність.

Читайте також: