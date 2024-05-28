Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Росіяни втратили ще 21 танк та майже пів сотні артсистем.

Станом на ранок 28 травня 2024 року ЗСУ знищили 503 800 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 14600 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 503 800 (+1460) осіб,

танків - 7692 (+21) од,

бойових броньованих машин -14858 (+40) од,

артилерійських систем - 13029 (+48) од,

РСЗВ - 1085 (+1) од,

засоби ППО - 815 (+0) од,

літаків - 357 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 10482 (+15),

крилаті ракети - 2221 (+0),

кораблі /катери - 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 17740 (+46) од,

спеціальна техніка - 2122 (+4).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав втрати РФ під час наступу на Харківщині. З його слів, співвідношення втрат: один українець до восьми окупантів.

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