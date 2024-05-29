Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Окупанти втратили ще 28 дронів та 37 артсистем.

Станом на ранок 29 травня 2024 року ЗСУ знищили 505 100 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 505 100 (+1300) осіб,

танків - 7700 (+8) од,

бойових броньованих машин - 14891 (+33) од,

артилерійських систем - 13066 (+37) од,

РСЗВ - 1087 (+2) од,

засоби ППО - 815 (+0) од,

літаків - 357 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 10510 (+28),

крилаті ракети - 2222 (+0),

кораблі /катери - 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 17796 (+56) од,

спеціальна техніка - 2142 (+20).

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц робив заяву про втрати армії РФ на війні проти України. З його слів, військо ворога щомісяця втрачає 24 тисячі солдатів.

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