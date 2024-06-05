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Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Станом на 5 червня 2024-го знищено майже 514 тис. окупантів. / Фото: Associated Press

Росіяни втратили 40 артсистем.

Станом на ранок 5 червня 2024 року ЗСУ знищили 513 700 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1280 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 513 700 (+1280) осіб,
  • танків - 7806 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 15036 (+16) од,
  • артилерійських систем - 13385 (+40) од,
  • РСЗВ - 1092 (+0) од,
  • засоби ППО - 830 (+3) од,
  • літаків - 357 (+0) од,
  • гелікоптерів - 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10805 (+39),
  • крилаті ракети - 2270 (+2),
  • кораблі /катери - 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18297 (+69) од,
  • спеціальна техніка - 2223 (+12).

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що втрати армії РФ у травні побили всі рекорди - це 38 940 осіб.

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