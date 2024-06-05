Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Росіяни втратили 40 артсистем.
Станом на ранок 5 червня 2024 року ЗСУ знищили 513 700 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1280 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько 513 700 (+1280) осіб,
- танків - 7806 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 15036 (+16) од,
- артилерійських систем - 13385 (+40) од,
- РСЗВ - 1092 (+0) од,
- засоби ППО - 830 (+3) од,
- літаків - 357 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10805 (+39),
- крилаті ракети - 2270 (+2),
- кораблі /катери - 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 18297 (+69) од,
- спеціальна техніка - 2223 (+12).
Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що втрати армії РФ у травні побили всі рекорди - це 38 940 осіб.