Втрати армії РФ: Генштаб назвав кількість знищених окупантів за добу

Станом на ранок 5 червня 2024 року ЗСУ знищили 513 700 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1280 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 513 700 (+1280) осіб,

танків - 7806 (+12) од,

бойових броньованих машин - 15036 (+16) од,

артилерійських систем - 13385 (+40) од,

РСЗВ - 1092 (+0) од,

засоби ППО - 830 (+3) од,

літаків - 357 (+0) од,

гелікоптерів - 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10805 (+39),

крилаті ракети - 2270 (+2),

кораблі /катери - 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 18297 (+69) од,

спеціальна техніка - 2223 (+12).

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що втрати армії РФ у травні побили всі рекорди - це 38 940 осіб.

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